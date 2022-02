, una delle protagoniste di, ha recentemente parlato die dell’amore verso se stessi con Who What Wear

L’attrice, ex-modella curvy, ha parlato anche dell’inclusività verso le taglie forti, che a volte sembra forzata e si trasforma in un bodyshaming di riflesso:

Penso che i corpi più grandi non siano “alla moda” come una volta, il che per me è davvero triste. Ma si tratta più di una conversazione sul fatto che tutti lottiamo per amare noi stessi, e non credo che nessun adolescente l’abbia ancora capito.

È così divertente che le persone presumano che io sia lì per difendere una determinata fetta di pubblico. Cosa… L’ho detto? Non l’ho mai detto. Ragazzi, siete voi a dirlo. Quella definizione me l’avete messa addosso voi.

Non è radicale o coraggioso per me indossare un crop top. Commenti come quelli sono solo complimenti al rovescio. Lo faccio da quando avevo 16 anni e adesso ne ho 25.