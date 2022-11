Zeitsprung Pictures ha annunciato nella giornata di oggi che verrà realizzato un remake tedesco di Euphoria, prodotto e distribuito da ADD Content.

L’adattamento tedesco sarà curato dagli scrittori Jonas Lindt (“Druck”) e Paulina Lorenz (“Druck”).

L’emittente HOT ha commentato così l’annuncio:

Michael Souvignier, CEO di Zeitsprung Pictures, e il produttore Lennart Pohlig hanno dichiarato:

Euphoria è una delle IP più grandi e di maggior successo e siamo molto felici di sviluppare insieme la storia per un adattamento tedesco di questa straordinaria serie di formazione con gli eccezionali scrittori Jonas Lindt e Paulina Lorenz. Crediamo fermamente che i temi universali che la Gen Z deve affrontare come identità, malattia mentale, dipendenza e sessualità, debbano essere raccontati in un modo locale molto specifico – in questo caso dalla prospettiva dei giovani adolescenti tedeschi.