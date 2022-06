Ed è in quel momento che ha iniziato a sembrare la carriera che ho sempre sognato.

, star di, sarà premiata all’ATX TV Festival come star emergente e, in una recente intervista, ha condiviso qualche curiosità sul suo percorso che l’ha portata alla fama internazionale e su come gli spettatori hanno accolto il personaggio di Cassie.La giovane attrice ha infatti spiegato che è stato molto importante recitare in The Handmaid’s Tale ed è stata essenziale poi la combinazione di The White Lotus ed Euphoria:

L’interprete di Cassie ha poi parlato dell’accoglienza ricevuta da Euphoria spiegando:

Non sapevamo realmente cosa aspettarci, non erano certi avrebbe attirato gli spettatori e come sarebbe stata accolta. Si tratta di teenager, ma è una serie che ha anche molto da dire. Dopo la prima stagione sapevamo che le persone amavano la serie, ma in questo ultimo anno è diventato totalmente diverso.

In particolare Sydney ha sottolineato in che modo è cambiato il modo in cui è considerata Cassie:

Spesso vogliono odiarla per il tipo di persona che è, ma non riescono a farlo. Per me è fantastico poter prendere un personaggio che ha compiuto così tante decisioni terribili e far provare delle emozioni nei suoi confronti e capire quelle decisioni. Quando ho iniziato a interpretarla, sono entrata in connessione con lei per quanto riguarda il modo in cui prende drasticamente le sue decisioni e dal proprio cuore.

Sweeney ha aggiunto che riesce senza problemi a uscire dal suo personaggio quando finisce una giornata di lavoro sul set e che fin da bambina è cresciuta pensando a mondi e amici immaginari:

Uno dei miei mondi immaginari preferiti era quello in cui ero una spia a scuola, impegnata nell’addestramento per delle missioni sotto copertura. Costruivo dei percorsi a ostacoli a casa e mi addestravo.

La carriera dell’attrice è iniziata quando aveva solo 12-13 anni, quindi fondare una casa di produzione è sembrato naturalmente il passo successivo nella sua carriera per continuare a costruire mondi e dare spazio alla propria creatività.

