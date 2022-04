La nonna diha vistoe ha commentato, in modo ironico e con un certo orgoglio, il lavoro della propria nipote.

L’attrice è stata ospite del The Ellen Show dove ha confessato di aver invitato l’intera famiglia alla premiere della seconda stagione. In quella puntata l’attrice è senza maglietta, e la presentatrice si è chiesta come ha reagito la nonna a vederla nuda sul grande schermo. La Sweeney ha risposto che non aveva pensato alle scene di nudo perché era troppo entusiasta all’idea di poterli avere come ospiti all’anteprima hollywoodiana, ma che la nonna ha semplicemente reagito dichiarando in modo schietto che ha “le tette più belle di Hollywood”.

Ellen ha poi proseguito l’intervista chiedendo all’attrice della sua passione per la MMA (e per le arti marziali in generale) e concentrandosi sulla macchina completamente costruita dalla Sweeney. Quest’ultima passione ha lasciato sconcertata la presentatrice, perché non le sembrava tanto femminile. Qui sotto la clip completa:

Non è la prima volta che Ellen si lascia andare con i protagonisti di Euphoria a commenti che i fan non accolgono in modo particolarmente positivo considerandoli sessisti, vi avevamo già parlato dell’intervista a Jacob Elordi in questo articolo.

