ha dichiarato che il suo meme preferito della seconda stagione diè sicuramente quello che riguarda la scena del crollo psicologico di Cassie nel bagno durante il terzo episodio. “Direi che il mio meme preferito è ‘I’ve never ever been happier’. Adoro quel meme“, ha raccontato a Variety lo scorso sabato al festival televisivo Canneseries, che si svolge sulla Costa Azzurra in Francia.

Nel corso dell’intervista, la Sweeney ha svelato quale aspetto di Cassie vorrebbe che venisse esplorato maggiormente nella terza stagione dello show HBO menzionando un momento specifico avvenuto nel quarto episodio della seconda stagione. “C’era una sfumatura di Cassie con cui ho avuto modo di lavorare, e il momento è stato in una scena con Nate, quando ha iniziato a sostenere di essere persino più pazza di Maddy. Lì è diventata un po’ più cattiva, cupa e seria, e non così agitata come è solito vederla. Mi piacerebbe giocare di più con quella vena che ha dentro di sé“.

Successivamente l’attrice ha aggiunto: “Mi piace interpretare personaggi che sono complessi e hanno più strati“, dice. “E la gente si chiede se sono malvagi o buoni, puri o no. Mi piace interpretare personaggi che fanno pensare la gente e che mi fanno riflettere“.

Spesso la critica ha confrontato i due recenti ruoli della Sweeney, quello in Euphoria e quello in The White Lotus, trovandoli molto simili tra loro. Per questo motivo è stato chiesto all’attrice che li interpreta se avesse scelti proprio per la loro vena pericolosa o spaventosa; ecco che cosa ha dichiarato a riguardo: “No, non l’ho fatto. Olivia, un po’. Sapevo che faceva un po’ paura, solo per il modo in cui pensava, cioè per il suo processo di pensiero. Mi ha spaventato. Ma Cassie, specialmente all’inizio, non ho mai pensato a lei come una ragazza spaventosa. Penso solo a lei come a un essere umano molto fragile e danneggiato“.

La fine di una stagione di una serie come Euphoria porta emozioni contrastanti per ogni membro del cast. “È davvero dolceamaro, ci impegniamo tutti profondamente per realizzare questo progetto. La parte positiva è che tutti siamo davvero felici di essere giunti al termine così che la gente possa vederlo presto. Ma poi, sei anche triste perché si tratta di una famiglia. E non vuoi dire addio. Ed è un lungo viaggio. E ti mancano tutti“.

Fonte: Variety