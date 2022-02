ha difesodalle accuse della, l’associazione anti-droga che sostiene che la serie HBO inciti all’utilizzo di sostanze stupefacenti.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, l’attrice ha spiegato che lo show ha lo scopo di dimostrare alle persone che non sono sole, e che c’è una luce per uscire dalla dipendenza:

La nostra serie non è in alcun modo un racconto morale per insegnare alle persone come vivere la propria vita o cosa dovrebbero fare. Semmai, lo scopo dietro Euphoria, o qualunque cosa abbiamo sempre cercato di fare con essa, è sperare di aiutare le persone a sentirsi un po’ meno sole nella loro esperienza e nel loro dolore. E forse a sentirsi come se non fossero le uniche che stanno attraversando o affrontando ciò con cui hanno a che fare.

Zendaya ha poi parlato specificatamente dell’episodio 5, in cui Rue fa terra bruciata dei suoi amici e familiari:

Penso che se possiamo ancora prenderci cura di Rue dopo questo tracollo, allora spero che altre persone possano farlo con personaggi non di fantasia, con persone reali, o semplicemente essere un po’ più comprensivi ed empatici sull’esperienza della dipendenza e su ciò che fa alle persone, cosa fa alle loro famiglie. Penso che nella scena dell’intervento mi abbiano permesso di mostrare tutto ciò. E sono molto grata di trovarmi in uno spazio in cui mi sento a mio agio e al sicuro, e con attori e attrici con cui ovviamente sono molto legata. Dopo ogni ripresa, ci abbracciamo, ne parliamo, ci abbracciamo, ci controlliamo, perché ovviamente è come entrare in una zona di guerra.

Nel cast dei nuovi episodi ci sono Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid e Austin Abrams.



Creatore e sceneggiatore, Sam Levinson è anche produttore esecutivo; produttori esecutivi sono Ravi Nandan, Kevin Turen, Will Greenfield, Drake, Adel “Future” Nur, Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin; fra i produttori Kenneth Yu; coproduttori sono Ashley Levinson, Harrison Kreiss e Julio Perez. Prodotta in partnership con A24 e basata sull’omonima serie israeliana create da Ron Leshem e Daphna Levin.

