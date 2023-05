BBC ha confermato ufficialmente che Catherine Tate sarà la portavoce del Regno Unito nella finale dell’Eurovision 2023, annunciando quindi i punti assegnati dalla propria nazione agli artisti in gara.

L’evento, in programma alla Liverpool Arena, andrà in onda sabato 13 maggio e i fan di Doctor Who hanno già espresso su Twitter la propria speranza che durante la serata venga presentato un nuovo trailer degli episodi speciali in arrivo in autunno, in cui l’attrice riprende la parte di Donna Noble.

Catherine ha dichiarato in un comunicato ufficiale:

Sarà davvero eccitante annunciare gli iconici ‘dodici punti’ all’Eurovision. Si tratta semplicemente di mettere il mio piede nella porta realmente perché il prossimo anno spero di essere la concorrente del Regno Unito!

Sarà la prima volta che il portavoce del Regno Unito avrà l’occasione di annunciare i punteggi della giuria nazionale dal vivo nella stessa arena in cui si sta svolgendo la gara canora.

Negli anni precedenti il ruolo assegnato a Catherine era stato affidato ad AJ Odudu, Amanda Holden, Nigella Lawson, Mel Giedroyc, Richard Osman, Alex Jones, Cheryl Baker, Katrina Leskanich della band Katrina & The Waves e Lorraine Kelly.

Catherine, nei prossimi mesi, ritornerà sugli schermi televisivi con Doctor Who e con la nuova comedy Queen of Oz.

Che ne pensate? Sperate che la presenza di Catherine Tate all’Eurovision 2023 anticipi il debutto di un nuovo trailer di Doctor Who?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: BBC