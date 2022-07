Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’ultimo episodio di Evil andato in onda negli Stati Uniti c’è anche una citazione a Ted Lasso. La serie purtroppo è ancora inedita in Italia, quindi se non volete anticipazioni vi invitiamo a non proseguire nella lettura.

Mentre la criptovaluta demoniaca Makob aumentava di valore, Sheryl (interpretata da Christine Lahti) è rimasta costernata nel vedere Leland (Michael Emerson) entrare nell’ufficio del loro capo e cercare di prendersi il merito del successo dell’azienda. Ma quando ha cercato di guadagnare un po’ di tempo nel programma di The Manager, il suo assistente le ha bloccato ogni tentativo. Alla fine, dopo aver corrotto l’addetto alla reception con un’enorme pila di Makob, ha ottenuto un’udienza con il grande capo ed è entrata nella stanza con un piccolo regalo in mano: biscotti di pasta frolla in una piccola scatola rosa.

Chi conosce Ted Lasso sa che il protagonista porta ogni giorno una scatola di biscotti fatti in casa al proprio capo, così per poter legare. Secondo quanto scoperto da TV Line, l’omaggio è voluto, e verrà riproposto anche nei prossimi episodi, come dichiarato da Robert King, showrunner della serie.

Che ne pensate della citazione a Ted Lasso nella stagione 3 di Evil? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TV Line