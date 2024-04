È stato pubblicato il character visual dei protagonisti di Fairy Tail: 100 Years Quest, serie sequel dell’anime basato sul manga di Hiro Mashima.

Come potete vedere nel post qui sotto, i protagonisti sono raffigurati coi loro nuovi outfit.

【Character Visuals】

FAIRY TAIL: 100 YEARS QUEST

Scheduled for July 2024!

Fairy Tail: 100 Years Quest uscirà ufficialmente dopo luglio come parte del calendario anime dell’estate 2024.

Shinji Ishihara tornerà come regista principale del sequel insieme a Toshinori Watanabe che dirigerà per J.C. Staff. Atsuhiro Tomioka supervisionerà le sceneggiature, Yurika Sako si occuperà del design dei personaggi e Yasuharu Takanashi comporrà la musica. Anche i membri del cast originale torneranno con Tetsuya Kakihara nei panni di Natsu Dragneel, Aya Hirano nei panni di Lucy Heartfilia, Rie Kugimiya nei panni di Happy, Yuichi Nakamura in quelli di Gray Fullbuster, Sayaka Ohara come Erza Scarlet, Satomi Satou nei panni di Wendy e Yui Hori come Charle.

Potete trovare la serie originale su Prime Video. Con molta probabilità sarà la piattaforma di destinazione anche del sequel, ma vi daremo ulteriori novità non appena ci saranno conferme.

