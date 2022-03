The Falcon and the Winter Soldier

Uno degli argomenti più discussi quando si parla dei prodottiè la, tra disclaimer all’inizio dei prodotti e violenza ridotta, e anche una serie matura comeha subito dei cambiamenti nel corso delle ultime ore.

La censura arriva a un anno di distanza dalla pubblicazione dello show, ed è stata notata da un utente Reddit e confermata dai redattori di The Direct, come potete vedere nelle immagini qui sotto.

L’episodio 3 di The Falcon and the Winter Soldier ha subito due grosse modifiche. La prima, che potete vedere qui sopra, riguarda l’omicidio dello scienziato Hydra Wilfred Nagel. Dalle immagini è stato rimosso il sangue, e soprattutto sono stati chiusi gli occhi alla vittima.

La seconda scena modificata, che potete vedere qui sotto, riguarda la rissa tra i container alla fine dell’episodio, dove Bucky impalava la spalla di una degli cacciatrici di taglie di Power Broker. Nella nuova versione, il palo rimbalza solo contro la donna. Sfortunatamente, nella scena successiva, la donna risulta ancora impalata, come nell’originale, causando un grave problema di coerenza tra le due sequenze.

Resta intatta al momento la scena più violenta della serie, nell’episodio 4, in cui John Walker uccide uno dei membri dei Flagsmasher con lo scudo di Captain America.

Tutti gli episodi di The Falcon and the Winter Soldier sono disponibili su Disney+.

Fonte: The Direct