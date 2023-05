The Falcon and the Winter Soldier

Il libro The official timeline of the Marvel Cinematic Universe uscirà alla fine di quest’anno, ed includerà l’esatta posizione di tutti i prodotti Marvel Studios, compreso il periodo in cui è ambientata The Falcon and the Winter Soldier.

Su Amazon, il libro è disponibile per il preordine, e include anche alcune pagine di esempio di ciò che i fan potranno aspettarsi. In una di queste pagine c’è una spiegazione che risolve una domanda persistente riguardante il passaggio dell’iconico scudo di Captain America.

Il libro dice che Sam Wilson (Anthony Mackie) ha donato lo scudo allo Smithsonian nel 2024, un anno dopo gli eventi di Endgame. Fino a ora, gli spettatori credevano che The Falcon and the Winter Soldier si svolgesse poco dopo gli eventi di Avengers: Endgame del 2023. Questa nuova collocazione temporale, tuttavia, suggerisce una collocazione futura, più vicina agli eventi di Hawkeye e di altri prodotti Marvel.

