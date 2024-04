Come evolverà Lucy, il personaggio interpretato da Ella Purnell, in Fallout 2? L’attrice ne ha discusso, esprimendo quelli che sono i suoi desideri in merito, durante un’intervista concessa a GQ a margine della promozione della serie Prime Video basata sulla popolare IP videloudica Bethesda.

La produzione ha spopolato fra il pubblico, ricevendo recensioni decisamente molto positive e ottenendo anche un prevedibilissimo rinnovo per la stagione 2 (ECCO I DETTAGLI).

Parlando con il magazine circa quello che si aspetta per Lucy in Fallout 2, Ella Purnell spiega di desiderare che il suo personaggio possa, chiaramente, evolvere senza però perdere quelle che sono le sue caratteristiche caratteriali principali.

Vorrei solo che potesse continuare a essere divertente, perché è davvero divertente interpretarla. Vorrei che continuasse ad avere sequenze di stunt davvero toste, perché sono spassose da girare. E mi piacerebbe vederla diventare una persona a sé stante. Mi piacerebbe vederla intenta ad avere opinioni che senta veramente e interamente sue, e non un prodotto della sua educazione o un prodotto dell’indottrinamento della Vault-Tec. Penso che lei sia davvero una persona buona, per me è quella la sua autentica natura. Non so se resterà così o se cambierà, sarei d’accordo a interpretarla in entrambi questi modi. Ma mi piacerebbe anche vederla dire qualcosa tipo “No, non mi piace questo cibo” o “No, non penso che tu…”. Vederla alle prese con una piccola ribellione, forse.