Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Mosés Arias ha parlato del possibile futuro di Norm nella stagione 2 di Fallout in una nuova intervista rilasciata a Screen Rant.

Non proseguite con la lettura se non avete completato la visione della prima stagione e non volete anticipazioni.

Il fratello minore di Lucy MacLean, nelle puntata, scopre che qualcosa di oscuro e misterioso è accaduto nel Vault 32 e che suo padre Hank (Kyle MacLachlan), e tutte le altre persone del Vault 31, hanno in realtà oltre 200 anni ed erano coinvolte con le attività di Vault-Tec, trascorrendo molti anni in uno stato di sonno criogenico.

Norm si ritrova ora bloccato in un corridoio pieno di camere per il sonno criogenico.

Arias ha ora spiegato:

Stavo guardando nel vuoto, cercando di capire cosa stavo guardando. Non penso ci fosse un’opzione, penso fossero più di una.

Moisés ha quindi aggiunto cosa pensa accadrà al suo personaggio:

Immagino che Norm userà la sua intelligenza e spero non dormirà per 200 anni.

Le opzioni a disposizione di Norm non sembrano numerose e i fan dovranno ora attendere le prossime puntate dello show tratto dal videogioco per scoprire cosa gli accadrà.

Che ne pensate? Cosa accadrà a Norm nella stagione 2 di Fallout?

