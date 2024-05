Fallout è esploso nella classifica Nielsen degli originali in streaming per la settimana dell’8 aprile, registrando un record di minuti visti per una serie Prime Video. Fallout ha raggiunto la vetta della classifica Nielsen degli originali (e anche della Top 10 generale) con 2,9 miliardi di minuti visti per i suoi otto episodi, avvalorando il suo binge drop e superando di oltre un miliardo di minuti il record settimanale di Reacher.

Nielsen riporta che il pubblico dell’adattamento del videogioco, già rinnovato, è stato composto per il 63% da uomini e da giovani, con quasi tre quarti degli spettatori di età inferiore ai 50 anni. Inoltre, circa il 70% degli spettatori di Fallout si è concentrato sugli episodi 1-4, il che significa che le settimane a venire potrebbero essere altrettanto grandi (o più grandi).

Al secondo posto della classifica degli originali si trova Unlocked: A Jail Experiment (Netflix) con 890 milioni di minuti visti in otto episodi, seguito da altri tre titoli di Netflix: Il problema dei tre corpi (541 milioni di minuti/otto episodi), Ripley (527 milioni di minuti/otto episodi) e Files of the Unexplained (388 milioni di minuti/otto episodi).

A completare la Top 10 degli originali di Nielsen per la settimana dell’8 aprile sono stati Parasyte: The Grey (378 milioni di minuti visti/sei episodi), Shōgun di Hulu (378 milioni di minuti/otto episodi disponibili), Is it Cake?: Dolci impossibili di Netflix (308 milioni di minuti/16 episodi), The Gentlemen di Netflix (287 milioni di minuti/otto episodi) e Star Trek: Discovery di Paramount+ (257 milioni di minuti/58 episodi disponibili).

Fonte: Deadline

