La stagione 1 di Fallout è disponibile su Prime Video da questa notte, e il finale è ricco di risposte. Ovviamente, se non avete ancora visto la serie tv, non vi consigliamo di proseguire nella lettura, così da evitare eventuali spoiler.

Il finale della stagione 1 di Fallout risponde a molte delle domande poste durante gli otto episodi a partire da cosa c’è nel Vault 31.

L’episodio 7 si concludeva infatti con Norm che riusciva a eludere i controlli di sicurezza del Vault 31 solo per trovare un posto apparentemente vuoto. Viene accolto da un cervello su ruote, che ci verrà svelato più avanti nella puntata che si tratta di Bud, il collega della moglie di Cooper alla Vault Tec.

Il mistero del Vault 31 ci viene narrato anche all’esterno, nel tanto atteso incontro tra Lucy e la Moldaver. Il capo dei ribelli svela a Lucy la vera identità del padre, dicendole che proviene da 200 anni nel passato. Hank faceva infatti parti della Vault Tec, ed è stato l’assistente personale della moglie di Cooper, così come Holly.

Nel passato, scopriamo infatti che è stata la Vault Tec a sganciare le atomiche, così da far cominciare l’utilizzo dei Vault e l’espansione economica mettendo (ipoteticamente) fine alle guerre. In tre di questi, ovvero il 31-32-33, venivano portati avanti proprio i piani della Vault Tec. Il 31 è un Vault vuoto, in cui i dipendenti Vault Tec aspettano di essere risvegliati da un sonno criogenico. Una volta risvegliato, diverrà a tutti gli effetti il supervisore degli altri due Vault (32-33) dove si cerca di creare la società perfetta. I membri del Vault 32 avevano scoperto la verità e hanno cercato di ribellarsi, prima di commettere suicidio. Dopo questa spiegazione, il cervello di Bud blocca le uscite del Vault 31, e Norm ne è ormai prigioniero.

Nel frattempo Maximus è chiamato a processo dalla Confraternita, ma viene liberato dopo che Zane confessa di essersi auto-sabotato. Al soldato viene poi chiesto di guidare la Confraternita contro Moldaver, e Maximus accetta solo per poter raggiungere Lucy. Il battaglione quindi parte e dichiara guerra ai soldati di Moldaver. Quest’ultima continua il racconto del passato svelando a Lucy che sua mamma aveva scoperto che il padre non era nato nel Vault. La mamma di Lucy era scappata a Shady Sands, dove ha incontrato Moldaver e se ne è innamorata. Non ci viene detto come Moldaver sia sopravvissuta 200 anni, ma ci viene svelato che il bombardamento di Shady Sands è stato causato sempre dalla Vault Tec, questa volta per mano di Hank. Infine, la ribelle svela cosa nasconde la testa del Dottore e perché è così preziosa: la capsula nasconde il segreto della fusione fredda, con cui la civiltà può finalmente ricominciare.

Prima di scendere in battaglia, Moldaver svela a Lucy un’ultima verità: il Ghoul senza intelligenza legato al tavolo, non è altro che sua madre. Lucy rimane impietrita dalla mole d’informazioni, mentre Hank cerca di farlaragionare. Nel frattempo la guerra tra ribelli e Confraternita imperversa, con Cooper che arriva sul campo di battaglia e inizia a uccidere i Cavalieri.

Maximus raggiunge Lucy e libera Hank senza pensarci. Lucy gli svela la verità su Shady Sands, ma è ormai troppo tardi: Hank si è messo l’armatura da Cavaliere, e tramortisce Maximus con un colpo solo. Il gruppo viene raggiunto da Cooper, e Hank è costretto a fuggire piuttosto che affrontare il nemico. Cooper chiede a Lucy se vuole inseguire suo padre al suo fianco, e la ragazza accetta, non prima di mettere fine ai dolori della madre. I due, accompagnati da Dogmeat, si dirigono quindi verso Hollywood.

Maximus si risveglia da solo, con il computer che ha finito di sintetizzare l’energia fredda. Moldaver entra nella stanza e avvia la procedura, per poi sedersi al fianco della madre di Lucy e morire dissanguata contemplando le luci che si accendono una dopo l’altra. Zane e i sopravvissuti della confraternita irrompono nella stanza, e danno il merito a Maximus di aver ucciso Moldaver. In chiusura Hank arriva a una città futuristica isolata, probabilmente il quartier generale della Vault Tec.

