Chi ha scoperto la saga di Fallout grazie alla serie TV disponibile in streaming esclusivo su Prime Video, ha avuto modo di conoscere anche un dispositivo, il Pip-Boy, ben noto ai videogiocatori. Nella serie TV però, il computer indossabile da polso è di dimensioni più piccole rispetto a quello dei videogiochi, una scelta di design che è stata raccontata e spiegata dal production designer Howard Cumming nel corso di un’intervista con Screen Rant.

Howard Cumming spiega che:

Tutto in riguarda Fallout è una questione di scala, giusto? E i Pip-Boy sono enormi nel gioco. Enormi. Per questo ne ho parlato con Todd Howard (game director di Bethesda, ndr.), gli ho detto: “Sai, stiamo rimpicciolendo il Pip-Boy…”. E lui mi ha risposto: “Oh, certo, il Pip-Boy è grande nel gioco perché devi giocarci sul tuo schermo. I Pip-Boy dovrebbero essere più piccoli”. Poi come protagonista abbiamo Ella Purnell, che è una ragazza minuta e ha polsi piccoli. Per tale ragione abbiamo dovuto mettere tutto in discussione, ma l’ho mantenuto esattamente come appare nel gioco. Lo abbiamo rimpicciolito e volevamo che funzionasse “davvero”. Non ricordo cosa abbiano fatto i tecnici degli oggetti di scena, non so quale telefono abbiamo trovato, era un telefono strano che effettivamente poteva entrare in quell’oggetto. Quando lo usano nella serie quello che vedi è vero, non è fatto successivamente in post-produzione, abbiamo effettivamente fatto tutte quelle cose.