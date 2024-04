Manca poco all’arrivo in streaming su Prime Video di Fallout, la serie con Geneva Robertson-Dworet come showrunner prodotta da Jonathan Nolan (anche regista dei primi tre episodi), Lisa Joy e Graham Wagner.

In attesa di potervi mostrare le nostre interviste al cast e ai realizzatori, vi segnaliamo quello che Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet hanno detto a Screen Rant nel momento in cui sono stati interpellati per un’ipotetica seconda stagione.

I due hanno ammesso di non sapere (o forse non vogliono ancora svelare) se Fallout proseguirà con delle stagioni antologiche o con delle stagioni sequel.

Ecco le loro parole:

Geneva Robertson-Dworet: È un argomento spinoso. È un po’ un campo minato. Penso che per me la cosa più importante sarebbe scegliere una nuova location perché adoro il fatto che ogni gioco ti introduca a un nuovo mondo e incontri diverse fazioni nel percorso verso un posto nuovo. Ma siamo molto legati ai nostri personaggi, quindi è… Graham Wagner: Sì, si potrebbe dire che in tutti i giochi c’è una cosa in comune nel personaggio, che sei tu, il giocatore. Che schifo. Questa risposta sembra così banale. Ma scritta sembrerà così sincera. Mi scuso. No, ma è vero. Graham Wagner: C’è una certa continuità lì, è vero. È il giocatore. Geneva Robertson-Dworet: La cosa principale che diremo riguardo a una potenziale seconda stagione è che speriamo che ne arrivi una perché c’è così tanto che non siamo riusciti a fare in questa stagione. Graham Wagner: Sì, esatto. Geneva Robertson-Dworet: La cosa più difficile nell’adattare un gioco brillante come Fallout, dove ci sono 25 anni di ottime idee da cui attingere, è proprio rispondere alla domanda “cosa inserire in otto ore quando ci sono migliaia di ore di gioco?”. All’inizio è eccitante e poi sei solo un po’ deluso per tutte le cose che non riesci a includere. Stiamo pregando per la seconda stagione.

Fallout: la trama

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

Fallout: i personaggi

Ella Purnell nel ruolo di “Lucy” . Lucy è un’abitante del Vault ottimista con uno spirito tutto americano. La sua natura pacifica e idealista viene messa alla prova quando le persone fanno del male ai suoi cari.

. Lucy è un’abitante del Vault ottimista con uno spirito tutto americano. La sua natura pacifica e idealista viene messa alla prova quando le persone fanno del male ai suoi cari. Aaron Moten nel ruolo di “Maximus” . Un giovane soldato nasconde il suo tragico passato mentre presta servizio in una fazione militarista chiamata Confraternita d’Acciaio. Crede nella nobiltà della missione della Confraternita di portare la legge e l’ordine nella Zona Contaminata, e farà di tutto per promuovere i suoi obiettivi.

. Un giovane soldato nasconde il suo tragico passato mentre presta servizio in una fazione militarista chiamata Confraternita d’Acciaio. Crede nella nobiltà della missione della Confraternita di portare la legge e l’ordine nella Zona Contaminata, e farà di tutto per promuovere i suoi obiettivi. Walton Goggins nel ruolo di “Il Ghoul” . Il Ghoul sopravvive nella Zona Contaminata come cacciatore di taglie. È pragmatico, spietato e nasconde un passato misterioso.

. Il Ghoul sopravvive nella Zona Contaminata come cacciatore di taglie. È pragmatico, spietato e nasconde un passato misterioso. Kyle MacLaughlin nel ruolo di “Soprintendente Hank”. Hank è il soprintendente del Vault 33 e padre di Lucy. È desideroso di cambiare il mondo in meglio.

Jonathan Nolan e Lisa Joy sono executive producer, Nolan ha diretto i primi tre episodi. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, autori e co-showrunner. Il include Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà) oltre a Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo).

