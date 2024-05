Walton Goggins è tornato a parlare del successo di Fallout e del futuro del suo Ghoul.

Recentemente, intervistato da LA Times, Goggins ha cercato di esprimere quanto il successo di Fallout abbia superato ciò che anche il cast e la troupe speravano:

Nessuno immaginava che il successo sarebbe stato di questa portata. È gratificante ed estremamente umile. Le persone hanno guardato il lavoro di 500 persone che hanno messo insieme questo show.

In una recente intervista con Josh Horowitz al podcast Happy Sad Confused, Goggins ha invece commentato ciò che sa sulla stagione 2 di Fallout e cosa potrebbe esserci in serbo per il suo personaggio:

Nelle conversazioni che abbiamo avuto, sapevamo che se avessimo avuto una seconda stagione, la prima avrebbe davvero svelato ben poco. Sai, c’era davvero molto poco da esplorare anche se tutto sembra grande. Perché il gioco in sé dura centinaia, migliaia di ore, ma in questa versione romanzata di una storia di Fallout che rientra nel canone, in questa storia che stiamo raccontando, ci sono così tante domande rimaste senza risposta. E sì, hanno un’idea di dove vogliono andare e hanno chiesto il mio contributo. Ormai è da molto tempo che mi siedo ai tavoli di quel mondo. Ma sanno esattamente cosa stanno facendo. Quindi sì, penso che questa seconda parte del viaggio stia venendo costruita. Per me tutto dipende dalla specificità. Voglio dire, c’è qualcosa che accadrà il giorno dopo, o due giorni dopo, o ogni volta che decideranno di riprendere questa storia. Non ho letto nulla dopo il finale. E c’è una versione di questo che vedo. C’è umorismo e cameratismo, e c’è antagonismo tra questi possibili scenari che mi piacerebbe vedere messi in scena. Perché dobbiamo guadagnarci ogni momento emotivo che abbiamo. Proprio come l’umorismo, è tutto situazionale. Penso che gli autori vedano lontano nel futuro.

