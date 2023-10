Quanti di voi ricordano il film “epico” del 2008 di Baz Luhrmann, Australia? Il film non fu esattamente accolto con entusiasmo al momento dell’uscita, ma ad oggi siamo sicuri che ci siano ancora alcuni fan in giro per il mondo. Per tutti coloro che vogliono rivederlo e per quelli che l’hanno sempre apprezzato, il prossimo mese Faraway Downs sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal prossimo 26 novembre. Ma che relazione c’è tra Australia e Faraway Downs? Beh, quasi tutto. La serie limitata di sei episodi è stata definita una reinterpretazione del film di Luhrmann, un secondo tentativo di creare il suo Via col Vento australiano. Darà nuova vita al film del 2008 con Nicole Kidman e Hugh Jackman? Intanto, scopriamo di cosa si tratta.

Un ibrido tra western, storia d’amore ed epopea di guerra, Faraway Downs seguirà in gran parte la trama di Australia, ma con alcune modifiche fondamentali (non ancora rivelate). La storia del film è incentrata sulla neo-vedova Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman), una donna inglese che eredita il ranch di bestiame del titolo dopo la morte prematura del marito. Lì, incontra un bambino aborigeno di nome Nullah (Brandon Walters) e un mandriano interpretato da Hugh Jackman, stringendo con entrambi un improbabile legame.

Come mostrato nel trailer di Faraway Downs – che potete vedere qui sotto – le avventure del trio nell’allevamento del bestiame sono interrotte dall’invasione della Seconda Guerra Mondiale, compreso il bombardamento di Darwin nel 1942. Le autorità minacciano anche di portare via Nullah per far diventare cristiano il bambino indigeno (parte di un periodo oscuro della storia australiana oggi noto come “Generazione rubata” o “Stolen Generations”), ma Lady Sarah non sembra intenzionata ad accettarlo. Secondo le dichiarazioni di Luhrmann sulla serie, sembra che le nuove riprese potrebbero approfondire la storia dei personaggi aborigeni.

“In origine avevo deciso di utilizzare l’idea dell’epopea di “Via col vento” e di capovolgerla: un modo di usare il romanticismo e il dramma epico per far luce sul ruolo delle popolazioni delle Prime Nazioni e sulla dolorosa cicatrice della storia australiana delle ‘Generazioni rubate'”, ha dichiarato Luhrmann a People. Egli ha inoltre sottolineato che la nuova versione della storia presenterà “diversi strati, sfumature e persino colpi di scena alternativi” rispetto all’originale. In particolare, Luhrmann sembra aver promesso un nuovo finale oltre a una colonna sonora rinnovata e inedita.

Ovviamente, Nicole Kidman e Hugh Jackman saranno ancora una volta i protagonisti: il progetto ripropone le immagini girate per il film del 2008, comprese molte riprese non utilizzate.

Il trio centrale di Faraway Downs è completato dall’attore Brandon Walters, che ha debuttato sullo schermo con il ruolo di Nullah ed è poi apparso negli spettacoli Mystery Road e Operation Buffalo. Nella serie compare anche il talentuoso interprete yolngu David Dalaithngu, che ha recitato in film come Walkabout, The Tracker e Crocodile Dundee e che è scomparso nel 2021 (il suo nome è stato qui cambiato in conformità alla tradizione aborigena).

Anche se è possibile che Luhrmann abbia tagliato interi personaggi dalla storia rinnovata, vale la pena notare che il cast di Australia comprende tra gli altri David Wenham (Il Signore degli Anelli), Bryan Brown (Uccelli di rov), Jack Thompson (Il Grande Gatsby), un Ben Mendelsohn pre-Marvel e Star Wars e il co-protagonista di Rabbit-Proof Fence di Dalaithngu, un attore aborigeno Yamatji, anch’egli scomparso.

Non sono stati annunciati altri sceneggiatori per il nuovo progetto, ma dato che Faraway Downs ripropone il materiale di Australia, sembra probabile che gli autori del film originale saranno accreditati nella nuova serie. Luhrmann ha scritto la sceneggiatura insieme al defunto drammaturgo Ronald Harwood, al regista di Collateral Stuart Beattie e al romanziere Richard Flanagan. In una dichiarazione, il regista ha definito la serie “una nuova variante di ‘Australia’ da far scoprire al pubblico”.

Secondo Deadline, tra i produttori esecutivi del progetto figurano Luhrmann, Schuyler Weiss, Catherine Martin e Catherine Knapman, mentre il progetto proviene dalla 20th Century Television. Data la natura unica del progetto, tuttavia, la vera domanda scottante è: chi si occuperà del montaggio di “Faraway Downs”? Dody Dorn e Michael McKusker sono stati i montatori di Australia, e attualmente IMDb indica Kim Rene Bjørge come online editor di “Faraway Downs”.

