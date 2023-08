FX ha annunciato la data di uscita della stagione 5 di Fargo, condividendo inoltre le prime foto dei protagonisti.

L’appuntamento per i fan americani è stato fissato per il 21 novembre su FX e il giorno successivo in streaming su Hulu.

Al centro della trama della nuova storia raccontata nello show antologico creato da Noah Hawley ispirandosi al film dei fratelli Coen ci sarà Dorothy “Dot” Lyon (Juno Temple), una casalinga del Midwest con un passato misterioso e attualmente in fuga dalle forze dell’ordine.

Lo sceriffo Roy Tillman (Jon Hamm) è inoltre proprietario di un ranch, un predicatore e un uomo di legge. Insieme al figlio Gator (Joe Keery) e al vagabondo Ole Munch (Sam Spruell), Roy cerca Dot, che ha tenuto all’oscuro della sua vita il marito Wayne (David Rysdahl) e la suocera Lorraine (Jennifer Jason Leigh).

A complicare la situazione c’è poi il fatto che Lorraine sia la CEO della più grande Agenzia di recupero crediti nel paese ed è sempre stata sospettosa nei confronti di Dot.

Lorraine, dopo essersi confrontata con gli agenti Indira Olmstead (Richa Moorjani) e Witt Farr (Lamorne Morris), si rende conto che la sua famiglia potrebbe essere in pericolo e chiede l’aiuto del consulente legale (Dave Foley), con lo scopo di far sfuggire alla luge Dot, a prescindere dai possibili crimini che ha compiuto in passato.

Gli eventi si svolgono in Minnesota e North Dakota nel 2019. Hawley è produttore della serie insieme a Warren Littlefield, Steve Stark, Kim Todd e Joel ed Ethan Coen.

Fonte: IndieWire