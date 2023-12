Nell’episodio 4 della stagione 5 di Fargo, ora in onda su Sky, è presente un passaggio che sembra richiamare Stranger Things, legato alla presenza in entrambe le serie dell’attore Joe Keery. Nella puntata, il suo personaggio, Gator, usa una mazza chiodata per minacciare Dot, arma che usa notoriamente lo Steve dello show Netflix, a cui presta il volto lo stesso interprete. Un omaggio però del tutto involontario, come ha spiegato il creatore di Fargo, Noah Hawley, in un’intervista con TV Insider:

Quando Wayne torna a casa e c’è una mazza sulla porta d’ingresso, le finestre sono state elettrificate e sua figlia sta piantando dei chiodi in una mazza da baseball, è stata una scena fantastica per me… [Wayne] dice: “Perché c’è una mazza all’ingresso? E perché Scotty sta facendo un killer zombie?”. Ma poi, ovviamente, mi ritrovo con questa mazza da baseball chiodata, e una volta che ce l’hai, devi includerla quando c’è l’assedio alla casa. Quindi no, non è stato intenzionale, ma non mi dà fastidio che ci siano queste associazioni e che ci sia una sorta di omaggio a… Vedremo cosa ne pensano Ross e Matt Duffer [creatori di Strangers Things] quando lo vedranno. Ma io e Joe non ne abbiamo parlato, se volete sapere la verità…Era più una cosa che riguardava il taglio dei capelli che l’assassino zombie.

Protagonisti del nuovo ciclo di episodi di Fargo sono Juno Temple (Ted Lasso) e Jon Hamm (Mad Men), per una storia ambientata stavolta in Minnesota, nel 2019.

FONTE: TV Insider

