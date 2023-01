Nel cast della stagione 5 della serie Fargo ci sarà anche l’attore Lukas Gage.

Il giovane, apparso recentemente in The White Lotus ed Euphoria, avrà il ruolo di un personaggio chiamato Lars Olmstead, di cui non sono stati svelati i dettagli.

Nel cast del nuovo capitolo del progetto targato FX, che sarà ambientato nel 2019 e avrà a che fare con un rapimento. Nella trama, in base alla prima sinossi ufficiale, sarà coinvolta anche una moglie che non è chi dice di essere.

Nel cast della quinta stagione ci sono Juno Temple, Jon Hamm, Jennifer Jason Leigh, Joe Keery, Lamorne Morris, Richa Moorjani, David Rysdahl, Sam Spruell, Jessica Pohly, e Nick Gomez.

Gage, prossimamente, apparirà anche negli show You e Detective Boy Detectives. In precedenza ha avuto dei ruoli in American Vandal, Love, Victor e Angelyne.

La serie antologica Fargo è stata creata da Noah Hawley, coinvolto anche come regista e produttore, ispirandosi al film dei fratelli Joel ed Ethan Coen.

FX Productions e MGM Television producono lo show che ha debuttato nel 2014 e ha ottenuto, fino a questo momento, 55 nomination e 6 vittorie agli Emmy.

Che ne pensate dell’arrivo di Lukas Gage nel cast della stagione 5 di Fargo? Seguirete la nuova stagione?

Fonte: Variety