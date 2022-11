Nel cast della stagione 5 di Fargo ci sarà anche Dave Foley (The Kids in the Hall, The Morning Show), con la parte di Danish Graves, che sarà il consigliere e confidente della miliardaria e leader di un impero economico Lorraine Lyon (Jennifer Jason Leigh).

Gli episodi saranno ambientati nel 2019 e si pone la domanda: ‘quando un rapimento non è un rapimento, e cosa accade se tua moglie non è la tua consorte?’.

Nel cast ci sono i già annunciati Juno Temple, Jon Hamm, Joe Keery, Lamorne Morris, e Richa Moorjani. Tra gli interpreti anche David Rysdahl, Sam Spruell, Jessica Pohly e Nick Gomez.

La serie antologica Fargo è stata creata, scritta e diretta da Noah Hawley tramite la sua casa di produzione 26 Keys. Warren Littlefield e la sua The Littlefield Company fanno parte del team di produttori inisieme a Joel ed Ethan Coen, Steve Stark di Toluca Pictures, Kim Todd e Vincent Landay.

MGM Television e FX Productions si occupano della realizzazione e distribuzione della serie.

Fonte: Deadline