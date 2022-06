Ladiavrà come protagonisti(Ted Lasso),(Mad Men) e(Atypical).La serie antologica creata, scritta e prodotta da Noah Hawley tornerà prossimamente sugli schermi di FX.

La nuova stagione sarà ambientata nel 2019 e risponde a due domande: ‘Quando un rapimento non è un rapimento? E cosa accade se tua moglie non è la tua?’.

Temple avrà la parte di Dot, Hamm sarà Roy e Leigh interpreta un personaggio chiamato Lorraine. La produzione non ha svelato ulteriori dettagli riguardanti ai ruoli affidati alle star del piccolo schermo.

Hawley collaborerà alla produzione della quinta stagione di Fargo in collaborazione con Warren Littlefield, Joel ed Ethan Coen, Steve Sark, Kim Todd e Vincent Landay.

Attualmente non è stata svelata la data di uscita dei nuovi episodi della serie sugli schermi americani di FX e bisognerà attendere per scoprire ulteriori aggiornamenti sul cast e sui personaggi coinvolti nella storia. Sono avvolti dal mistero anche eventuali legami con le stagioni precedenti.

