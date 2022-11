Fate: The Winx Saga, Iginio Straffi e Abigail Cowen commentano la cancellazione della serie tv Netflix

Il papà delle Winx, Iginio Straffi, ha parlato della recente cancellazione di Fate: The Winx Saga, la serie tv live action di Netflix.

Straffi si è detto ovviamente dispiaciuto per la cancellazione, ma ha anticipato che sono in arrivo grandi cose per le Winx. Innanzitutto si sta lavorando a un reboot in CGI della serie classica, in arrivo prossimamente. Straffi sta inoltre continuando a lavorare per realizzare un film live action delle sue creazioni più famose. Potete leggere il post qui sotto:

Anche Abigail Cowen, che nella serie interpretava la protagonista Bloom, ha pubblicato un lungo post su Instagram per ringraziare l’affetto dei fan.

Ai nostri fan amorevoli, solidali e che ci HANNO CAMBIATO LA VITA, così come a tutti coloro che sono coinvolti nello show che sarà per sempre così caro al mio cuore-

Grazie per l’incredibile supporto a nome di FATE. Anche se è sempre triste dire addio, sono oltremodo grata di aver avuto l’opportunità di dare vita a questo bellissimo personaggio di Bloom insieme al cast e alla troupe più grandiosa. È un vero onore aver fatto parte del mondo fantastico creato da Brian Young, Iginio Straffi, Netflix e Archery Pictures e conserverò i ricordi che tutti abbiamo creato insieme per sempre.

E un ringraziamento speciale e grazie al mio stramboide della Florida, Brian Young. Dal momento in cui ci siamo incontrati, ho capito che eravamo spiriti affini. Hai rischiato con me, hai creduto in me e non hai mai mancato di portare gioia a questa serie tv giorno dopo giorno. Hai davvero cambiato la mia vita e fatto avverare i miei sogni da ragazza bizzarra della Florida. State attenti a Brian, se non conquista il mondo in un anno, almeno conquisterà l’industria.

Non posso esprimere, in particolare ai fan di questa serie tv, quanto siamo grati di aver avuto una community così bella, inclusiva, gentile e appassionata che ci circonda. Voi ragazzi siete la ragione per cui possiamo vivere i nostri sogni e, soprattutto, condividere storie che si spera possano avere un impatto sugli altri. O forse anche solo portare un po’ di gioia nel mondo. Vi amo, vi amo, vi amo.

Grazie ancora. Mi sto ancora dando un pizzicotto per capire se ne ho fatto davvero parte. È stata una corsa sfrenata.