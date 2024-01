Fate: The Winx Saga è stata cancellata dopo 2 stagioni, ma ora è in arrivo una graphic novel ideata come sequel della storia portata sugli schermi di Netflix.

Il progetto, annunciato al New York Comic Con 2023, è stato sviluppato da Mad Cave Studios e Rainbow Group e il primo volume è intitolato Dark Destiny. La storia è stata scritta da Olivia Cuartero Briggs, mentre le illustrazioni sono firmate da Christianne Gillenardo-Goudreau.

Il volume dovrebbe essere pubblicato nel mese di luglio.

Il sito ScreenRant ha ora pubblicato le prime immagini in anteprima della copertina e delle bozze realizzate per trovare il giusto look delle protagoniste.

Fate: The Winx Saga vol. 1 Dark Destiny racconterà una storia ambientata poco dopo il momento in cui Bloom è entrata nel Reame dell’Oscurità per trovare sua madre. Le sue amiche si preparano a un nuovo anno alla scuola magica di Alfea, dove arrivano nuovi studenti. Aisha, Kat, Terra, Stella, Musa, Riven e Sky stanno faticando ad affrontare la situazione dopo la scomparsa di Bloom. Quando la scuola viene attaccata da qualcuno che ha dei poteri in precedenza poco visti, gli eroi si rendono conto di dover fare i conti con un misterioso nemico.

Olivia Cuartero-Briggs ha anticipato che la storia avrà le giovani protagoniste della serie al centro degli eventi e gli insegnanti non saranno particolarmente responsabili. L’autrice ha spiegato:

Queste ragazze stanno comandando e sono complesse. Ci sono così tante sfumature nei loro personaggi e c’è così tanta crescita.

