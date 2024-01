In estate sarà messa in vendita la graphic novel ideata come sequel della serie Fate: The Winx Saga e online è stata condivisa una nuova immagine.

Il disegno pubblicato da ScreenRant mostra infatti il look di Beatrix e Bloom creato per Dark Destiny.

Tra le pagine si racconta la storia ideata da Olivia Cuartero Briggs e illustrata da Christianne Gillenardo-Goudreau.

Al centro della trama ci saranno gli eventi ambientati poco dopo il momento in cui Bloom è entrata nel Reame dell’Oscurità per trovare sua madre. Le sue amiche si preparano a un nuovo anno alla scuola magica di Alfea, dove arrivano nuovi studenti. Aisha, Kat, Terra, Stella, Musa, Riven e Sky stanno faticando ad affrontare la situazione dopo la scomparsa di Bloom. Quando la scuola viene attaccata da qualcuno che ha dei poteri in precedenza poco visti, gli eroi si rendono conto di dover fare i conti con un misterioso nemico.

Netflix aveva cancellato la serie Fate: The Winx Saga dopo solo due stagioni, lasciando i fan in sospeso a causa del modo in cui si era interrotta la storia delle protagoniste.

Che ne pensate dell’immagine che svela il look di Beatrix e Bloom ideato per la graphic novel Fate: The Winx Saga vol. 1 Dark Destiny? State attendendo la pubblicazione della graphic novel?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ScreenRant

I film e le serie imperdibili