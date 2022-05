In Italia la prima stagione, composta da sei episodi, doveva andare in onda su Horror Channel ma si attende di sapere del suo destino dopo il distacco del canale da SKY

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

ha annunciato che non tornerà nelladicon un lungo post condiviso su Instagram.L’attrice, inteprete di Alicia Clark, aveva fatto parte del cast fin dal primo episodio e alcune settimane fa era stato annunciato che sarà la protagonista della nuova serie, prodotta per Hulu.

Sui social Alycia ha scritto:

Avevo 21 anni quando abbiamo iniziato questo folle viaggio, ma ora a 28, 7 anni e 100 episodi dopo, ho deciso che era arrivato il momento peer andare avanti come attrice e persona. Come è la natura dei nostri lavori, avevo bisogno di cercare nuove sfide, nuove opportunità e delineare un nuovo capitolo per la mia vita. Sono stata così fortunata nel far parte di qualcosa di così fantastico così a lungo, ma spero possiate capire e rispettare la mia scelta di espandermi e crescere ulteriormente. Non sarei qui senza tutti voi e sono così grata.

L’attrice ha inoltre aggiunto:

Nel corso degli anni ho parlato a lungo con i nostri showrunner Ian Goldberg e Andrew Chambliss, e penso che abbiamo trovato un modo adatto alla conclusione della storia di Alicia: è meraviglioso, speranzoso ed elusivo.

Alycia ha quindi ringraziato il cast e la troupe della serie per quello che le hanno insegnato e per essere sempre stati accanto a lei. Alycia ha poi voluto esprimere il suo entusiasmo per quello che accadrà nel futuro della serie e ribadire il suo affetto per tutti i fan che l’hanno seguita nel corso degli anni.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accaduto nell’episodio della serie intitolato Amina.

Nell’episodio andato in onda su AMC Alicia ha lottato per rimanere in vita e non trasformarsi in uno zombie, potendo contare sull’aiuto d una misteriosa bambina che poi si scopre essere lei stessa, un’apparizione del suo subconscio. La giovane riesce a sconfiggere la febbre che la stava tormentando e si riappacifica con Victor Strand (Colman Domingo), dichiarando che l’ha salvato perché gli vuole bene mentre lui e altri personaggi fuggono in barca. Alicia decide poi di intraprendere una nuova missione: trovare le persone che avevano sentito il suo messaggio e assicurarsi che abbiano un posto sicuro dove andare.

Alicia potrebbe quindi apparire in futuro in Fear the Walking Dead o altri progetti del franchise televisivo.

Che ne pensate del fatto che Alycia-Debnam Carey non tornerà nella stagione 8 di Fear the Walking Dead? Lasciate un commento!

