Fear The Walking Dead

Il cast di Fear the Walking Dead sta iniziando a dire addio alla serie in attesa del debutto dell’ultima stagione che prenderà il via sugli schermi americani il 14 maggio.

Austin Amelio, interprete di Dwight, ha scritto su Instagram:

Mi mancherà questo mondo.

Christine Evangelista, che ha invece la parte di Sherry, ha condiviso altre foto che la ritraggono nel personaggio accompagnate dalla didascalia:

‘Noi siamo The Walking Dead’. Sono grata di aver fatto parte di questo mondo folle e ho amato ogni minuto della mia esperienza.

Nell’ultima stagione Dwight e Sherry sono in attesa del loro figlio e si uniranno a Morgan (Lennie James) e Madison (Kim Dickens) nella loro lotta contro l’organizzazione PADRE, che rapisce i bambini.

Danay García ha inoltre condiviso su Instagram un selfie in cui appare insieme a Kim Dickens, Colman Domingo e Rubén Blades, rispettivamente interpreti di Madison Clark, Victor Strand e Daniel Salazar.

L’attrice ha scritto:

Abbiamo trascorso la giornata festeggiando il nostro caro amico/collega nel cast/incredibile G.O.A.T. (greatest of all time – il più grande di sempre). Mi sento così fortunata nell’essere circondata da meravigliose stelle in questo universo. Mi sento realmente ispirata.

Blades, infatti, ha vinto il suo undicesimo Grammy nella categoria Miglior Album Pop Latino.

