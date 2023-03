Colman Domingo ha annunciato di aver terminato le riprese di Fear the Walking Dead, serie in cui interpreta Victor Strand.

L’attore ha così detto addio al suo personaggio dopo otto stagioni dello spinoff dello show tratto dai fumetti di Robert Kirkman.

Colman ha scritto online:

Victor Strand e Fear the Walking Dead hanno cambiato la mia vita. Si sono concluse le riprese delle scene del mio ragazzo!!!! Invio tutto il mio amore ai miei adorati membri del cast di otto stagioni, agli sceneggiatori, ai produttori, a chi ha lavorato in ogni dipartimento, alle guest star, a chi è strano, ai fan, ai fan, ai fan e ai fan. È stato grandioso!

Domingo ha aggiunto:

Grazie ai miei partner di AMC. Ho davvero così tanto amore per tutti voi. Grazie per averlo trasmesso a me.