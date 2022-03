ha proposto ad AMC la produzione di unodidedicato a

L’attore ha dichiarato al sito PopCulture.com:

Quello che ho amato di Victor è che è un gatto con nove vite. Continua a evolversi. Ogni stagione abbiamo preso delle decisioni riguardanti quanto sia unico, come sia diverso, quale sia il suo nuovo modo con cui agisce. E sono elementi che continuano a evolversi. Quindi penso che sia un personaggio in continua evoluzione. E penso che sarebbe interessante vederlo in uno spinoff dedicato a lui intitolato Strand . Perché no?

L’attore sostiene che il sopravvissuto sia come la versione di James Bond dopo un’apocalisse zombie.

Nella settima stagione di Fear the Walking Dead il personaggio ha dato spazio ai suoi peggiori istinti ed è al centro della guerra con Morgan e Alicia.

Domingo ha proseguito:

Ho amato realmente interpretare Victor Strand per sette stagioni e penso che sia semplicemente andato sul fondo della tana del coniglio per quanto riguarda seguire i propri istinti e i suoi istinti fanno parte della sua sopravvivenza.

L’attore ha sottolineato che il personaggio si rende conto di ciò che serve per sopravvivere e ora è stato messo alla prova da Alicia, la persona che gli è più vicina:

Il conflitto è che sono in guerra uno contro l’altra, una guerra che lui non vuole, ma che sa essere necessaria per la sopravvivenza. Penso che si tratti di affrontare i rapporti in modo vero in un mondo apocalittico e delle decisioni che si prendono per sopravvivere.