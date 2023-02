Danay García ha commentato la fine di Fear the Walking Dead spiegando ai suoi fan che era giunto il momento per chiudere la storia raccontata nel primo spinoff della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman.

Lo show dirà addio agli spettatori con l’ottava stagione, composta da dodici puntate, in arrivo dal 14 maggio su AMC e AMC+.

L’interprete di Luciana, durante una diretta Instagram, ha spiegato:

Una delle domande più divertenti che mi vengono fatte è ‘Cosa è accaduto a Fear the Walking Dead che sta finendo?’. Non è acccaduto niente.

Danay ha aggiunto:

Quello che è accaduto è che siamo andati in onda per otto stagioni e ci è sembrato un periodo davvero divertente. Non è acccaduto niente in realtà a Fear. Si tratta semplicemente che siamo andati in onda a lungo ed è arrivato il momento di concluderla.