Netflix ha annunciato la produzione di una nuova docuserie intitolata, per ora, Fertility Fraudster (Truffatore della Fertilità), che racconterà la storia di Jonathan Meijer.

I tre episodi ripercorreranno quanto accaduto con al centro il giovane olandese, un popolare youtuber, che è stato accusato di essere il padre biologico di oltre 500 bambini. Un mese fa l’uomo ha ricevuto l’ordine da parte di un giudice di smettere di donare sperma. Ogni infrazione compiuta da Mejier verrà punita con 110.000 dollari di multa.

La docuserie proporrà gli interventi delle madri che hanno scoperto di essere state coinvolte nella frode compiuta a livello internazionale e hanno deciso di unire le forze per ottenere un cambiamento legislativo in modo da impedire a Jonathan di continuare nella sua attività. Meijer, infatti, nonostante il divieto ricevuto nei Paesi Bassi, sembra abbia spostato il suo “business” all’estero e vive ora in Kenya.

Il fatto che abbia deliberatamente mentito a chi ha utilizzato il suo sperma per rimanere incinta ha causato la nascita di centinaia di bambini legati a livello biologico, situazione che potrebbe portare a traumi psicologici dopo la scoperta dell’esistenza di eventuali fratelli e sorelle.

Nelle tre puntate si indagherà sul mondo del business della fertilità e di come, a causa della mancanza di regole a livello globali, alcune cliniche continuino a permettere delle donazioni anonime.

Curious Films, che ha già collaborato con Netflix in occasione di un documentario su John McAfee, produrrà Fertility Fraudster insieme a AJH Films.

Tra i produttori ci sono anche Dov Freedman, Jessie Versylus, Natalie Hill e Alex Holder. Josh Allott sarà regista e Kathryn Taylor farà parte del team di produttori.

Che ne pensate? Seguirete la docuserie Fertilty Fraudster sulla storia di Jonathan Meijer?

Fonte: Deadline

