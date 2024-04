Come vi abbiamo anticipato in esclusiva qualche giorno fa, alla 77 esima edizione del Festival di Cannes ci sarà un altro titolo italiano presentato come evento speciale: si tratta de L’arte della gioia, la serie tv diretta da Valeria Golino.

Il Festival ha confermato oggi i dettagli, spiegando che il primo episodio dell’adattamento del romanzo di Goliarda Sapienza verrà mostrato in occasione di un Q&A con la regista. L’adattamento sarà disponibile come serie televisiva, ma è stato realizzato anche un montaggio cinematografico che uscirà in sala più avanti quest’anno. La serie uscirà su Sky e NOW.

Scritta da Valeria Golino, Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo, la serie racconta la sua drammatica e avventurosa vita: nata il primo gennaio del 1900 da una povera famiglia della Sicilia rurale, Modesta fin dall’infanzia ricerca la felicità senza soccombere ai condizionamenti della società. Dopo un tragico incidente che la strappa alla sua famiglia, viene accolta in un convento dove, grazie alla sua intelligenza e caparbietà, diventa la protetta della Madre Superiora. Successivamente approda alla villa della Principessa Brandiforti, dove si renderà indispensabile acquistando sempre maggiore potere a palazzo. Questo incessante movimento di emancipazione si accompagna ad un percorso di maturazione personale e sessuale, che la porta a scoprire e rivendicare il diritto al piacere e alla felicità.

Ne L’arte della gioia, Tecla Insolia interpreterà la protagonista Modesta, mentre Jasmine Trinca sarà la madre superiora Leonora e Guido Caprino sarà Carmine, la persona che gestisce le terre del Carmelo. Valeria Bruni Tedeschi sarà la principessa Gaia e Alma Noce sarà Beatrice, la più giovane erede della famiglia Brandiforte, mentre Giovanni Bagnasco sarà Ippolito, figlio della principessa Gaia ed erede dei Brandiforti. Giuseppe Spata sarà l’autista Rocco.

Fonte: Deadline