Ryan Murphy e Plan B hanno annunciato che la seconda stagione si intitolerà Capote’s Women, il progetto vedrà come protagonista la due volte candidata all’Oscar Naomi Watts nei panni di Babe Paley, la donna che ha governato il mondo affascinante della società di New York negli anni ’60 e ’70.

Il due volte candidato all’Oscar Gus Van Sant dirigerà tutti gli otto episodi, con Jon Robin Baitz, candidato ai premi Tony e Pulitzer, alla sceneggiatura di tutti gli episodi come showrunner.

La serie sarà un adattamento del bestseller di Laurence Leamer “Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era”, ambientata negli anni ’70 e si conclude con la morte di Truman Capote nel 1984. Racconta la storia del famoso autore mentre pugnala alla schiena molte delle sue amiche – che chiamava i suoi “cigni”, mentre pubblicava un articolo pubblicato sul magazine Esquire. Al momento la produzione sta cercando un attore che interpreti proprio Capote.

La prima stagione di Feud, datata 2017, creata da Murphy, Jaffe Cohen, e Michael Zam, aveva come protagoniste Jessica Lange e Susan Sarandon, nei panni delle icone di Hollywood Joan Crawford e Bette Davis.

Fonte: Deadline