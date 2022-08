La stagione 2 di Feud sta trovando i suoi protagonisti: Tom Hollander, recentemente tra le star di The Ipcress File, sarà infatti l’interprete di Truman Capote.

Tra gli interpreti del secondo capitolo del progetto antologico prodotto da Ryan Murphy ci sarà inoltre Chloë Sevigny con la parte della stilista e attrice C.Z. Guest, una dei ‘cigni’ che faceva parte del circolo sociale dello scrittore.

Naomi Watts avrà il ruolo di Babe Paley, la moglie del capo di CBS Bill Paley.

Diane Lane sarà Nancy “Slim” Keith, mentre Calista Flockhart interpreterà Lee Radziwill.

I nuovi episodi di Feud si ispira al libro Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era scritto da Laurence Leamer che racconta il tradimento compiuto da Truman Capote nei confronti delle sue amiche, soprannominate ‘cigni’, negli anni ’70.

Jon Robin Baitz sarà showrunner e sceneggiatore di tutti gli otto episodi che compongono la seconda stagione di Feud. Le riprese si svolgeranno in autunno nella città di New York.

La prima aveva avuto come star Susan Sarandon e Jessica Lange nella parte delle icone di Hollywood Bette Davis e Joan Crawford.

Che ne pensate della scelta di Tom Hollander per il ruolo di Truman Capote nella stagione 2 di Feud? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine