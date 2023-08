La Fifth Season, la società di produzione dietro “Severance” e “80 for Brady”, ha avviato un’altra ondata di licenziamenti a causa dello storico doppio sciopero di Hollywood.

Le misure di riduzione dei costi hanno interessato 30 ruoli esecutivi e amministrativi, per un totale del 12% dell’azienda. I licenziamenti di giovedì fanno seguito a una precedente serie di tagli di aprile che aveva ridotto del 2% il personale, inclusi otto dirigenti.

In una nota ufficiale, un portavoce di Fifth Season ha dichiarato:

Oggi abbiamo preso la difficile decisione di ridurre l’organico di Fifth Season a causa dell’impatto sulle nostre operazioni commerciali a seguito della controversia in corso tra AMPTP e WGA e SAG-AFTRA.

Ciò ha comportato la perdita di 30 posizioni tra ruoli esecutivi e amministrativi, circa il 12% della nostra forza lavoro. La nostra squadra è straordinaria e la riduzione del personale anche di un solo individuo, per non parlare di molti, è straziante. Speriamo che il crescente costo finanziario, creativo ed emotivo di questi scioperi possa essere ridotto con una rapida risoluzione e che ogni persona nel nostro settore possa tornare al business di cui tutti siamo appassionati: lo storytelling. Usciremo da questo periodo rinnovati e pronti per tornare a produrre grandi film e serie televisive.

Lo studio ha prodotto la serie per Apple TV+ “Scissione”, la serie per Hulu diretta da Paul Mescal “Normal People”, “Cha Cha Real Smooth”, “The Lost Daughter”, “Killing Eve”, “Tokyo Vice”, “80 for Brady”, “Book Club 2: Il capitolo successivo” e “The Night Manager”.

