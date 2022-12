50 Cent sarà il produttore di una nuova serie in fase di sviluppo per Starz intitolata Fightland.

Il progetto è ideato dagli sceneggiatori Daniel Fajemisin-Duncan e Marlon Smith (Run, Save Me).

Al centro della trama ci sarà un pugile, ex campione del mondo caduto in disgrazia, che dopo essersi ritirato dall’attività sul ring viene coinvolto nel lato corrotto dello sport a causa della scomparsa del suo miglior amico fin dall’infanzia, con cui si allenava. Per salvare il suo amico, il pugile dovrà tornare a condurre uno stile di vita che lo ha quasi distrutto e che lo obbliga a lasciarsi tutto alle spalle.

Kathryn Busby, presidente della programmazione originale di Starz, ha dichiarato:

Fightland incarna le sfide, la personalità e l’ambizione che rappresentano le collaborazioni tra Starz e 50 Cent. Siamo entusiasti nel lavorare con Daniel e Marlon che sono degli sceneggiatori brillanti e il cui approccio autentico porterà in vita questa storia globale.

Curtis “50 Cent” Jackson sarà produttore tramite la sua G-Unit Film & Television, in collaborazione con Francis Hopkinson e Katharine Leadbetter di Expand Media.

L’artista ha collaborato con Starz in precedenza in occasione di Power e dei relativi spinoff, e BMF.

Fonte: Variety