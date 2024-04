Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 2 di Fire Country sembra svelerà uno dei segreti al centro della trama dello show con star Max Thieriot, interprete di Bode.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nel quinto episodio, This Storm Will Pass, Cara, sul letto di morte, rivela che spera sia Bode il padre di Genevieve. Il protagonista è all’oscuro di tutto, ma il produttore esecutivo Tony Phelan ha rivelato che gli spettatori non dovranno attendere a lungo prima di scoprire la verità. Intervistato da Deadline, il produttore ha spiegato:

Quel dettaglio verrà rivelato alla fine del sesto episodio.

La serie targata CBS, che ha già ottenuto il rinnovo per un terzo capitolo della storia, ha mostrato Genevieve mentre veniva cresciuta da Vince e Sharon Leone. Cara, inizialmente, sembrava essere sua sorella, ma si è poi scoperto che aveva avuto la figlia quando aveva solo 19 anni e i genitori hanno deciso di crescerla come se fosse loro, senza informare la piccola del suo vero legame con Cara.

La serie non ha svelato l’identità del padre di Genevieve e nemmeno Cara sa con certezza se Bode è il padre, avendo iniziato una relazione con un altro uomo dopo la fine del legame con il protagonista, anche se sperava fosse lui e aveva sostenuto di aver usato delle precauzioni con l’altro partner.

Bode ha trascorso molte ore con Genevieve, cercando di formare un legame con lei, pur non avendo alcuna prova del fatto che sia realmente il padre biologico.

Non resta quindi che attendere per scoprire la soluzione del mistero.

Che ne pensate? Chi pensate sia il padre di Genevieve, mistero che verrà risolto nei prossimi episodi della stagione 2 di Fire Country?

