Max Thieriot ha anticipato che il finale della stagione 2 di Fire Country sarà molto diverso da quello del primo capitolo della storia dei protagonisti dello show creato da Tony Phelan, Joan Rater e dallo stesso Thieriot.

Intervistato da TV Insider, l’attore ha spiegato:

Il finale finisce in modo folle. So che l’anno scorso era pazzo. Ora, iniziando con l’episodio 8 della stagione 2, stiamo realmente iniziando a costruire questo arco narrativo per molti di questi personaggi che finirà nell’episodio 10. E poi penso sia realmente divertente poter seguire quella storia dagli episodi 8, 9 e 10 e provare e prevedere dove finiranno le cose. Perché penso che forse alcune persone indovineranno qualcosa, ma ci sono certamente delle cose che le persone non potranno capire.