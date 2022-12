Dopo Black Bird (LEGGI LA RECENSIONE), in arrivo una nuova collaborazione tra Taron Egerton, Dannis Lehane e AppleTv+ nella serie tv Firebug.

Collider riporta infatti che l’attore sarà il protagonista della serie Firebug, nei panni di un detective sulle tracce di due piromani seriali. Lehane sarà invece sceneggiatore e produttore esecutivo dello show, che arriverà sulla piattaforma streaming prossimamente.

La storia di Firebug è ispirata ad alcuni eventi reali presentati nel podcast omonimo, condotto da Kary Antholis. Richard Plepler (EDEN Productions), Bradley Thomas e Dan Friedkin (Imperative Entertainment) saranno i produttori esecutivi.

Vi ricordiamo che nella miniserie Black Bird, attualmente disponibile su AppleTv+, Egerton interpreta uno spacciatore al quale, dopo un accordo con l’FBI per una cancellazione di una pena detentiva di 10 anni, viene chiesto di entrare in un carcere di massima sicurezza dove è rinchiuso il sospettato serial killer Larry Hall. Il suo compito è parlare con lui per scoprire dove ha seppellito le sue vittime. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

