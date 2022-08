First Kill: la serie Netflix è stata cancellata dopo una sola stagione

La serie First Kill è stata cancellata da Netflix dopo una sola stagione, lasciando quindi in sospeso la storia tratta dal racconto di Victoria “V.E.” Schwab.

Gli otto episodi hanno debuttato sulla piattaforma di streaming il 10 giugno ed erano stati prodotti da un team composto da Emma Roberts, Karah Preiss, Jet Wilkinson, Felicia D. Henderson e la stessa Schwab.

Al centro della trama c’erano due teenager, entrambe pronte a uccidere per la prima volta essendo eredi di due famiglie avversarie, una di vampiri e l’altra di cacciatori di creature sovrannaturali. Quello che le due ragazze non avevano previsto, tuttavia, è la nascita di un sentimento molto profondo che stravolge la loro vita.

Netflix non ha svelato i motivi della cancellazione e il cast, durante la promozione di First Kill, si era dichiarato fiducioso di un ritorno sul set. Sarah Catherine Hook aveva sottolineato, rivolgendosi ai fan:

Penso che dobbiate vedere la serie e assicurarvi che finisca nella top 10 di Netflix, in modo da ottenere una stagione due, in quel modo sono piuttosto certa che potremo tornare. Guardate le puntate e saremo a posto. Torneremo. Non preoccupatevi.