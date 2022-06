Florence Pugh star della miniserie La valle dell’Eden, scritta e prodotta da Zoe Kazan

Florence Pugh sarà la protagonista della miniserie La valle dell’Eden (East of Eden), tratta dal romanzo di John Steinbeck e la sceneggiatura sarà scritta da Zoe Kazan.

Il progetto sarà destinato a Netflix e le due attrici saranno coinvolte anche in veste di produttrici esecutive.

Nel team della produzione ci saranno inoltre Anonymous Content ed Endeavor Content.

Il romanzo La valle dell’Eden era già stato al centro di un adattamento, in quel caso cinematografico, e a occuparsi del progetto era stato Elia Kazan, il nonno di Zoe, con la produzione di Warner Bros. Il protagonista del lungometraggio era James Dean.

Al centro della trama ci saranno le tematiche legate al trauma, all’amore e al tradimento, al dovere e al libero arbitrio.

La miniserie proporrà un ritratto intimo della famiglia Trask e darà inoltre spazio agli eventi storici.

Zoe Kazan ha dichiarato:

Mi sono innamorata di La valle dell’Eden quando ho letto per la prima volta il libro, mentre ero una teenager. Da allora adattare il romanzo di Steinbeck – la grandiosa storia che si espande per tre generazioni – è stato il mio sogno. Più di tutto ho voluto dare totale espressione all’incredibile e unica antieroina del romanzo Cathy Ames. Florence Pugh è la nostra Cathy dei sogni. Non riesco a immaginare un’attrice più elettrizzante per portare in vita questo personaggio. Scrivere negli ultimi due anni questa miniserie è stato uno dei punti creativi più alti della mia vita. Spero che con i nostri partner di Netflix, Anonymous Content ed Endeavor Content, riusciremo a rendere giustizia a questo materiale e proporlo al pubblico del ventunesimo secolo.