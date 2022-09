For All Mankind

Nella stagione 4 della serie For All Mankind ci sarà anche l’attore Toby Kebbell.

Apple TV+ ha rinnovato il progetto ambientato in una versione alternativa della storia nel mese di luglio e le riprese sono attualmente in corso.

Gli eventi raccontati negli episodi mostrano quello che accade in un mondo in cui l’Unione Sovietica ha battuto gli Stati Uniti nella corsa alla Luna. Nella terza stagione l’obiettivo è diventato Marte, per la NASA, i sovietici e delle realtà private.

Kebbell avrà la parte di Miles, in passato impegnato a lavorare su una piattaforma petrolifera e che ora cerca una nuova opportunità di lavoro su Marte.

Toby è attualmente nel cast di Servant, serie che si concluderà con la quarta stagione.

La serie For All Mankind è stata creata da Ronald D. Moore e gli showrunner sono Ben Nedivi e Matt Wolpert.

