Amazon MGM Studios collaborerà con la casa di produzione di Michael B. Jordan, Outlier Society, per adattare in una serie tv il romanzo Fourth Wing, scritto da Rebecca Yarros e primo capitolo della saga The Empyrean.

L’accordo comprende i diritti anche per i capitoli successivi della storia, a partire da Iron Flame (libro che verrà pubblicato il 7 novembre negli Stati Uniti). La saga dovrebbe poi comprendere altri tre volumi.

La scrittrice sarà coinvolta come produttrice esecutiva in collaborazione con Liz Pelletier per conto di Entangled Publishing.

La sinossi

L’accademia militare di Basgiath è la famosissima scuola per diventare cavalieri di draghi più spietata ed elitaria che ci sia. Una volta entrati non si hanno altro che due possibilità: laurearsi o morire.

Violet Sorrengail già si immaginava a passare i prossimi anni circondata dai suoi amati libri e immersa nel silenzio della biblioteca. Nulla di più lontano da ciò che le sta per accadere. Quella generalessa di sua madre le ha ordinato di unirsi alle centinaia di candidati disposti a qualunque sacrificio pur di diventare parte dell’élite di Navarra: i cavalieri di draghi. Ma Violet ha solo vent’anni e un corpo ancora poco allenato alla battaglia: la morte per lei potrebbe arrivare in un lampo. I draghi, infatti, non si legano agli umani «fragili», ma li inceneriscono. E la maggior parte degli studenti non si farebbe scrupoli nell’eliminare Violet pur di migliorare le proprie possibilità di successo. Senza contare che tutti gli altri la farebbero fuori volentieri pur di punire la temibile e potente madre, compreso Xaden Riorson, il cavaliere più forte e spietato del Quadrante. E così Violet ogni sera va a dormire con la sfida di riuscire a vedere l’alba del giorno dopo.

Che ne pensate? Volete vedere la serie Fourth Wing?

Fonte: Deadline