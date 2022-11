Fox ha svelato le date americane del palinsesto invernale, tra cui spiccano anche Accused, Alert e Animal Control.

Accused, che debutterà il 24 gennaio, è una raccolta di 15 storie intense, attuali e squisitamente umane di crimini e punizioni. Ogni episodio è un thriller dal ritmo incalzante, che esplora un crimine diverso, in una città diversa, con un cast del tutto originale. Raccontato dal punto di vista dell’imputato attraverso flashback, lo spettacolo rispecchia i tempi attuali con storie evocative ed emozionanti. Alla fine, il pubblico scoprirà come una persona comune venga coinvolta in circostanze straordinarie e come una decisione impulsiva possa influenzare per sempre il corso di quella vita e quella degli altri. Nel cast Michael Chiklis, Abigail Breslin, Whitney Cummings, Margo Martindale, Malcolm-Jamal Warner, Wendell Pierce, Rachel Bilson, Jack Davenport, Molly Parker e i registi Billy Porter , Marlee Matlin, Tazbah Chavez e Michael Chiklis.

Alert è un dramma procedurale sull’Unità persone scomparse (MPU) del Dipartimento di Polizia di Filadelfia. Debutterà il 9 gennaio ed è scritto da Eisendrath e interpretato da Scott Caan (Hawaii 5-0) e Dania Ramirez (Devious Maids). Ogni episodio vede una ricerca di vita o di morte da batticuore per una persona scomparsa con protagonisti l’agente di polizia Jason Grant (Scott Caan) e la sua ex moglie Nikki Batista (Dania Ramirez) per scoprire la verità su il loro figlio perduto da tempo. Nel cast anche Adeola Role (The Blacklist), Ryan Broussard (Only Murders in the Building) e Graham Verchere (Stargirl).

Animal Control, che debutterà il 16 febbraio, seguirà un gruppo di lavoratori locali del controllo animali le cui vite sono complicate dal fatto che gli animali sono semplici, ma gli umani no. Joel McHale interpreta Frank, un supponente ed eccentrico ufficiale del controllo degli animali che potrebbe non essere andato al college ma è ancora la persona più colta nella stanza. Ex poliziotto, Frank ha cercato di denunciare la corruzione nel suo dipartimento, ma i suoi sforzi lo hanno fatto licenziare, il che potrebbe spiegare perché è così cinico e burbero. Ha una capacità quasi sovrumana di capire gli animali. Non è invece così tanto bravo con gli umani. A Frank viene assegnato un nuovo partner, Fred “Shred” Taylor (l’esordiente Michael Rowland), un ottimista alle prime armi nel controllo degli animali. Entrambi fanno rapporto al loro capo Emily Price (Vella Lovell, Mr. Mayor). Anche Amit Patel (Ravi Patel, Master of None) e Victoria Sands (Grace Palmer, Shortland Street) sono partner dell’ufficio di Animal Control, mentre a completare il distretto ci sono la veterinaria Dr. Summers (Alvina August, The Boys), la receptionist Dolores Stubb (Kelli Ogmundson, Cavendish) e Templeton Dudge (Gerry Dee, Mr. D), un agente del controllo animali di un distretto vicino.

Al momento le date sono relative solo al suolo americano, gli show Fox dovrebbero debuttare nella sezione Star di Disney+.

Fonte: Deadline