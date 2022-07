Kelsey Grammer ha parlato del revival della serie cult Frasier svelando quando potrebbero iniziare le riprese degli episodi.

ViacomCBS ha ordinato la produzione del progetto, destinato a Paramount+, in febbraio.

L’attore, durante la sua partecipazione al programma televisivo The Talk, ha dichiarato:

Le riprese? Ci sono state delle conversazioni sulla possibilità di iniziare a ottobre, forse un po’ più tardi. Non lo so. Ci sono un altro paio di cose in arrivo. Abbiamo sviluppato un paio di altri progetti che gireremo prima…