I fratelli Duffer saranno i produttori di una nuova serie sci-fi realizzata per Netflix: The Boroughs, creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews.

La prima stagione sarà composta da otto puntate e la storia sarà ambientata nella pittoresca comunità, composta da anziani in pensione, situata nel deserto del New Mexico, dove un gruppo di improbabili eroi devono unire le forze per fermare una minaccia sovrannaturale che sta cercando di rubare l’unica cosa che non hanno… Il tempo.

I Duffer produrranno in collaborazione con Hilary Leavitt, tramite la loro Upside Down Pictures.

Addiss e Matthews, in precedenza autori di The Dark Crystal: Age of Resistance, saranno showrunner e produttori esecutivi.

I Duffer hanno dichiarato:

Siamo stati fan delle opere scritte da Jeff e Will da tempo e quando ci hanno presentato la loro idea per The Boroughs abbiamo immediatamente saputo che avevano qualcosa di speciale in mano. Anche se gli eroi di The Boroughs hanno un po’ più di anni rispetto ai ragazzini di Stranger Things, sono un altrettanto adorabile gruppo di emarginati, e non vediamo l’ora che vi uniate a loro in un’avventura che a tratti sembra paurosa, divertente e profondamente emozionante.

Che ne pensate della serie sci-fi The Boroughs prodotta dai fratelli Duffer? La seguirete?

Fonte: Deadline



