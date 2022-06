Secondo Robert Englund, storico volto di Freddy Krueger, ci sono dei motivi ben precisi dietro la cancellazione della serie tv Freddy’s Nightmares.

Nel 1988, forte del successo al cinema, Nightmare on Elm Street ebbe il proprio spin-off televisivo, intitolato Freddy’s Nightmares che andò in onda per due stagioni prima di essere cancellato nel 1990.

Englund ha recentemente detto la sua ai microfoni di Bloody Disgusting, svelando quali siano per lui i motivi dietro la cancellazione della serie:

Freddy’s Nightmares… Mi convinsero a non farlo per i soldi, ma per la mia tessera della Director’s Guild of America. Quindi ho diretto alcuni di quegli episodi. Eravamo esausti. Il regista Renny Harlin ci aveva messo sotto torchio in Nightmare 4, ma gran parte di quel gruppo era la troupe che era stata con noi dall’inizio. La New Line è molto leale con le troupe, ed è stato un modo per passare alle serie TV. E avrebbe dovuto incassare una montagna di soldi stando alle previsioni. Ma sono stato attratto – e c’erano persone davvero talentuose coinvolte – dalla promessa di dirigere.

Il problema era che dovevamo essere mandati in onda alle 23:30 o a mezzanotte. Questa serie a tarda notte, avrebbe potuto farla franca con la presenza di omicidi. E avremmo potuto essere oscuri, cattivi e divertenti. Eppure, ci hanno mandati in onda alle 16:30. Non era una buona idea. Siamo finiti nei guai e abbiamo perso sponsor… il budget continuava a scendere. Penso che all’inizio dovessimo avere 10 giorni e $ 600.000 per episodio… o qualcosa del genere. Molto rapidamente ci siamo ridotti a 5 giorni di riprese e il budget è stato ridotto. Quindi, man mano che andava avanti, diventava sempre più difficile. Ma sono persone davvero fantastiche. Sia i registi che gli attori di talento davanti alla telecamera.