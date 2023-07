Freeform ha cancellato due delle sue serie tv più amate Single Drunk Female e The Watchful Eye.

Single Drunk Female è andata in onda per due stagioni e aveva come protagonista Sofia Black-D’Elia.

Nello show, dopo un esaurimento nervoso in pubblico spettacolarmente imbarazzante, l’irriverente alcolizzata Samantha Fink è costretta a tornare a casa con sua madre (Sheedy) per liberarsi dalla dipendenza ed evitare il carcere. Quando la sua migliore amica di infanzia (Sasha Compère) rivela delle sorprendenti notizie, Samantha inizia a imparare che c’è un sottile confine tra essere una party girl e un disastro.

L’attrice ha commentato la cancellazione sui propri profili social:

Sono così triste che il viaggio di SDF sia stato interrotto. Ho adorato realizzare questa serie tv. Sono grata a tutti coloro che ne hanno fatto parte. A chi ha guardato: grazie. A chi mi fermava per strada per dirmi la propria esperienza o quanto era fastidiosa la loro mamma: vi voglio bene.

The Watchful Eye si interrompe invece dopo una sola stagione, parlava di Elena Santos, una giovane donna con un passato complicato, che si fa strada per lavorare come baby sitter per una famiglia benestante di Manhattan. Impara rapidamente che tutti nel misterioso edificio hanno segreti mortali e secondi fini. Quello che non sanno, tuttavia, è che anche Elena ha dei segreti sconvolgenti. Nel cast Mariel Molino, Warren Christie, Kelly Bishop, Jon-Michael Ecker, Amy Acker e Aliyah Royale.

Cosa ne pensate di queste cancellazioni da parte di Freeform? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book